Ladri irrompono in una villetta | rubata cassaforte con soldi gioielli e armi

Nella zona di Oria, alcuni ladri sono entrati in una villetta e hanno portato via una cassaforte contenente denaro, gioielli e armi. La refurtiva principale era costituita dai soldi, mentre le armi presenti nella cassaforte sono state trovate vuote. Gli autori del furto sono entrati senza essere notati e si sono allontanati con il bottino. La polizia ha avviato le indagini sul caso.

Il furto è stato perpetrato mercoledì sera (4 marzo) nelle campagne di Oria. Indagano i carabinieri della locale stazioni ORIA – Nella cassaforte si trovavano anche delle armi, ma i ladri erano interessati soprattutto ai soldi. Ammonterebbe a 40mila euro il bottino di un furto perpetrato ieri sera (mercoledì 4 marzo) in una villetta situata in contrada Preti, in agro di Oria. Il furto sarebbe stato perpetrato da almeno tre malfattori. Una volta all'interno dell'abitazione (in quel momento vuota), sono riusciti a impossessarsi della cassaforte, che conteneva delle armi. A quanto pare alcune di queste sono state già recuperate. Del tutto spariti, invece, i preziosi e il denaro, per un valore, come detto, di circa 40mila euro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Ladri in azione, rubati soldi e gioielli da una villettaSi sono introdotti in casa forzando la recinzione e una volta dentro l'appartamento hanno fatto razzia di soldi e gioielli lasciando a soqquadro le...

Ladri irrompono in una villa, legano e sequestrano i proprietari e poi sradicano la cassaforte: ricercatiTre ladri hanno fatto irruzione in una villa ad Appiano Gentile, comune che si trova in provincia di Como.

Zona Corticella, quattro malviventi a volto coperto irrompono in una casa con tre persone. I ladri cercavano un conoscente per vendicarsi di un torto amoroso. Due sono stati individuati.

