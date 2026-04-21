Centinaia di ciclisti alla Vulcanica | Napoli torna indietro nel tempo su due ruote | FOTO

Domenica di aprile a Napoli, con temperature quasi estive, ha visto la partecipazione di centinaia di ciclisti alla Vulcanica, una manifestazione di ciclismo storico. La corsa ha attraversato le strade cittadine, attirando appassionati e praticanti di questa disciplina. La partecipazione numerosa ha reso l’evento uno degli appuntamenti più seguiti della stagione ciclistica locale. La giornata si è conclusa con un grande afflusso di pubblico lungo il percorso.

Grande partecipazione per la Vulcanica, la ciclostorica di Napoli che ha animato le strade cittadine in una domenica di aprile dal clima quasi estivo. L’evento, seconda tappa del circuito Giro delle Regioni Ciclostoriche 2026, ha richiamato centinaia di appassionati da tutta Italia e anche.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Centinaia di cover ancora imbustate, fuochi pirotecnici, ruote: chili di rifiuti raccolti dai volontari nelle dune della spiaggia di Vasto [FOTO]C'erano rifiuti di ogni genere fra le dune della riserva marina di Vasto che nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 febbraio i volontari hanno... Auto e moto d’epoca, Taranto torna indietro nel tempo con la 25ª edizione del radunoTarantini Time QuotidianoTaranto si prepara ad accogliere la 25ª edizione dell’“Auto Moto Raduno d’Epoca Città di Taranto”, in programma domenica 19... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tour Transalp? Un evento che vale la carriera di un amatore; In bici in città? per il caso puoi spendere meno di quello che pensi ed essere comodo e sicuro; A Milano è sempre più guerra alle auto; Bike Experience 2026, festival del cicloturismo a Moncalieri. Centinaia di ciclisti alla Vulcanica: Napoli torna indietro nel tempo su due ruote | FOTOGrande partecipazione per la Vulcanica, la ciclostorica di Napoli che ha animato le strade cittadine in una domenica di aprile dal clima quasi estivo. L’evento, seconda tappa del circuito Giro delle ... napolitoday.it Italia, tremendo dramma: deceduti due ciclisti (1 / 2)La giornata era iniziata come tante altre, con il sole che illuminava le strade collinari e centinaia di appassionati pronti a vivere un evento sportivo tra fatica, passione e spirito di sfida. Si tra ... donna.fidelityhouse.eu A Foggia centinaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata in memoria di Dino Carta, il personal trainer di 42 anni ucciso nei giorni scorsi. Un corteo silenzioso ha attraversato le strade della città fino alla chiesa frequentata dalla vittima. Dopo l’autopsia, c facebook “Monumenti Aperti”: centinaia di visitatori in Consiglio regionale consregsardegna.it/monumenti-aper… #consiglioregionalesardegna x.com