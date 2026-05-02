Nell'ambito di un'operazione tra le zone del sud Milano e della Bergamasca, la polizia ha sequestrato 32 chili di eroina e cocaina. Gli agenti hanno monitorato un 27enne fino a Stezzano, dove hanno assistito a uno scambio tra lui e un 50enne, durante il quale sono state consegnate due borse piene di contanti, per un totale di 270 mila euro, in cambio di due contenitori di droga.

Sequestrati 32 chili di eroina e cocaina. Gli agenti hanno seguito un 27enne fino Stezzano, nella Bergamasca, e lì hanno assistito allo scambio con un 50enne: due borse piene di soldi (270mila euro) in cambio di due piene di sostanza. Entrambi sono stati arrestati. .🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scambio di droga e soldi sotto gli occhi della polizia: l'operazione tra sud Milano e Bergamasca

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