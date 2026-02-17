Divise sporche | 40 chili di droga spariti sotto gli occhi della Polizia

Una vasta quantità di droga, pari a 40 chili, è scomparsa sotto gli occhi degli agenti di polizia a Roma. L’episodio si è verificato all’interno di un commissariato, lasciando tutti sbigottiti di fronte a un fatto così evidente. Gli investigatori avevano sequestrato la merce poco prima, ma improvvisamente la sostanza è svanita senza lasciare traccia. Un episodio che mette in discussione la sicurezza e l’efficacia delle operazioni di controllo nelle forze dell’ordine.

C'è un punto in cui lo Stato si specchia e non si riconosce più.Quel punto, stavolta, è dentro un commissariato di Roma. Non nei vicoli, non nei retrobottega, non nei portoni scrostati delle periferie.Dentro la Polizia di Stato. Secondo la Procura di Roma, sette persone sono finite in carcere su ordine della giudice per le indagini preliminari Alessandra Boffi. Tra loro tre agenti del commissariato Salario-Parioli: Danilo Barberi, classe 1974; Dario Scascitelli, 1983; Matteo Vita, 1987. Non uomini qualunque: uomini in divisa. Uomini che lo Stato paga per difenderlo. L'accusa è netta: associazione a delinquere dedita al narcotraffico e allo spaccio.