Non solo Trenitalia e Italo in Italia arrivano nuovi treni Alta Velocità | date tratte e città coinvolte

In Italia, oltre a Trenitalia e Italo, entra in servizio un nuovo operatore di treni Alta Velocità. Il francese SNCF Voyageurs offrirà 18 viaggi giornalieri su tratte che collegano Torino, Milano, Roma e Venezia. Le corse si svolgeranno su entrambe le direzioni, coinvolgendo diverse città lungo le principali direttrici. La nuova compagnia si inserisce nel panorama dei servizi ad alta velocità nel paese.

