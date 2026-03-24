Un ragazzo di vent’anni, abitante a Gualtieri, è rimasto gravemente ferito nella prima serata di ieri in un incidente sull’ex Statale 63, alle porte della frazione di Santa Vittoria. Poco dopo le 18 si è verificata una sbandata che ha provocato lo schianto di una moto Fantic contro un contenitore dei rifiuti nela stazione di servizio Tamoil. Il centauro, M.P., ha prima urtato un palo della pubblica illuminazione per poi finire la sua corsa nell’area delle colonnine del carburante. E’ stato il gestore dell’impianto, che si trovava sul posto, a dare l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha mobilitato l’ambulanza della Croce rossa di Guastalla, l’autoinfermieristica di Poviglio, raggiunti dal personale dell’elisoccorso di Parma, atterrato in un’area vicina alla stazione di servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sbanda e si schianta con la moto. Grave un ragazzo di 20 anni

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