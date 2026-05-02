Savona 170 kg di hashish nel rimorchio | un arresto

Nella città di Savona, le forze dell’ordine hanno arrestato un autotrasportatore croato, trovato in possesso di circa 170 chilogrammi di hashish nascosti nel rimorchio del suo veicolo. Il sequestro è avvenuto durante un controllo di routine, che ha portato alla scoperta dello stupefacente nascosto. L’uomo è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Savona, sequestro da 170 kg di hashish: arrestato autotrasportatore croato. Savona torna al centro dell’attenzione investigativa con un sequestro di sostanze stupefacenti di rilevante entità, frutto di un’attività di controllo del territorio che l’Arma dei Carabinieri sta intensificando nelle aree considerate più sensibili. L’intervento nasce da un servizio di prevenzione generale avviato dal Nucleo Operativo della Compagnia Milano Duomo, che ha monitorato per giorni gli spostamenti di un autoarticolato con targa croata proveniente dall’estero. Il mezzo, dopo aver imbarcato il rimorchio in Spagna, è giunto in Italia via terra, raggiungendo il porto di Savona dove il rimorchio era sbarcato nella mattinata.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Savona, 170 kg di hashish nel rimorchio: un arresto Notizie correlate Savona, fermato camionista: 170 kg di hashish nel doppio fondo? Cosa sapere Arrestato a Savona un camionista croato con 170 kg di hashish nel doppio fondo. Sequestrati 170 Kg di hashish nel porto di Savona, arrestato camionistaSAVONA (ITALPRESS) – Un carico di hashish nascosto sotto un pavimento di giocattoli. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Milano, il tir dei giocattoli nasconde 170 chili di droga: arrestato camionista; Nasconde 170 kg di hashish in un doppiofondo, arrestato camionista; Maxi sequestro di droga a Savona, 170 kg di hashish nascosti in un tir: arrestato un camionista croato; Aveva 170 chili di droga nascosta sotto al pianale: arrestato un camionista di 57 anni. Sequestrati 170 Kg di hashish nel porto di Savona, arrestato camionistaSAVONA (ITALPRESS) – Un carico di hashish nascosto sotto un pavimento di giocattoli. I Carabinieri hanno sequestrato circa 170 chili di droga e ... iltempo.it Maxi sequestro di droga a Savona, 170 kg di hashish nascosti in un tir: arrestato un camionista croatoOperazione dei Carabinieri tra Milano e Savona: la droga occultata in un doppiofondo del rimorchio arrivato dalla Spagna ... affaritaliani.it Stasera pizza Aspetta un attimo. Con 5 minuti di preparazione puoi fare qualcosa di ancora più semplice e sorprendente. Mescoli, farina e acqua, lasci riposare e… mezz’ora prima di cena inforni. Il risultato Una farinata bianca di Savona croccante e irresisti - facebook.com facebook Autostrada Torino-Savona, l'esodo per il ponte del Primo maggio: 3 ore per vedere il mare e code di 4 km per i cantieri x.com