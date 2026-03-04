Nel derby di oggi, il tecnico del Milan ha deciso di schierare Nkunku al posto di Pulisic. Dopo un periodo complicato, Nkunku sta recuperando prestazioni convincenti e potrebbe partire titolare. La scelta fa parte delle variazioni in vista della partita, che si svolge tra le due squadre milanesi. La formazione ufficiale sarà annunciata poco prima del calcio d'inizio.

Massimiliano Allegri, per la stracittadina, starebbe pensando ad una mossa 'a sorpresa': dentro Nkunku, fuori Pulisic, molto sottotono nelle ultime settimane. Ipotesi che prende sempre più campo dopo la prestazione contro la Cremonese, dove Nkunku ha fornito l'assist per il gol decisivo della vittoria. L'americano, reduce da settimane difficili, sta facendo i conti con una borsite che sta condizionando, ovviamente, anche le prestazioni. Il numero 11 non va a segno da dicembre e non gioca per tutti i 90 minuti dal match contro la Fiorentina dell'11 gennaio. Anche contro la Cremonese, l'americano è sembrato molto affaticato e lontano dalla forma fisica alla quale tutti ci eravamo abituati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, nel derby Allegri pensa alla sorpresa: Nkunku al posto di Pulisic

Milan Verona 3-0, tutto facile per Allegri: Pulisic la sblocca, Nkunku mette il sigillo. Rossoneri momentaneamente in testa alla classifica

#MOMENTI di Cremonese-Milan 0-2: Tutto giusto prima del derby

