Nella stagione 202526 di Serie A, il Milan e il Sassuolo si preparano a affrontarsi con statistiche che evidenziano le loro performance. Il Milan ha totalizzato un certo numero di punti e segnato un certo numero di gol, mentre il Sassuolo ha registrato cifre diverse in termini di vittorie, pareggi e sconfitte. Le statistiche sulle possesso palla, tiri in porta e falli commessi offrono un quadro dettagliato delle due squadre in vista della partita.

Domenica alle 15:00, al 'Mapei Stadium', il Milan affronta il Sassuolo nella 35ª giornata del campionato di Serie A 20252026. In palio punti pesanti per la corsa Champions dei rossoneri, ma anche una partita che, numeri alla mano, racconta due identità molto diverse. Le statistiche pubblicate dalla Lega Serie A offrono una fotografia chiara della stagione delle due squadre. Il Sassuolo non pareggia in casa dal 3 gennaio (1-1 contro il Parma): da allora 5 vittorie e 3 sconfitte nelle successive 8 gare interne. Un rendimento altalenante, ma senza mezze misure. Il dato più critico riguarda l’approccio: è la squadra che ha incassato più reti nei primi 15 minuti di gioco (10).🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sassuolo-Milan spiegata attraverso i numeri: le statistiche che fotografano la stagione delle due squadre

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