Sassuolo-Milan arbitro Maresca | i precedenti con le due squadre Ecco chi c’è al VAR

Domenica 3 maggio, l’arbitro Fabio Maresca, nato nel 1981 e appartenente alla Sezione A.I.A. di Napoli, sarà al centro dell’attenzione per la partita tra Sassuolo e Milan. Sono stati analizzati i precedenti che coinvolgono le due squadre con il fischietto campano, e sono stati comunicati anche i nomi degli ufficiali al VAR. La presenza di Maresca e del supporto tecnologico si inserisce in un contesto di attenzione alle decisioni arbitrali in questa sfida.

Sarà Fabio Maresca, classe 1981, della sezione A.I.A. di Napoli, a dirigere Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 3 maggio 2026, alle ore 15:00, al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. L'arbitro Maresca sarà coadiuvato dagli assistenti Giorgio Peretti e Filippo Bercigli. Il quarto uomo del match tra i neroverdi di Fabio Grosso e i rossoneri di Massimiliano Allegri, invece, sarà Livio Marinelli. Infine, al V.A.R., per Sassuolo-Milan, designato Paolo Silvio Mazzoleni, che sarà assistito nel suo compito da Giacomo Paganessi. Finora Maresca ha incontrato il Sassuolo per 14 volte nella sua carriera, con uno 'score' di una vittoria, 4 pareggi e 9 sconfitte.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sassuolo-Milan, arbitro Maresca: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VAR Notizie correlate Leggi anche: Cremonese-Milan, arbitro Massa: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VAR Leggi anche: Pisa-Milan, arbitro Fabbri: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VAR Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Milan-Juve a Sozza: gli arbitri della 34^ di A; Le pagelle degli arbitri: Chiffi 6, vede bene su Gabbia in Verona-Milan. Zufferli preciso a Napoli; Serie A, le designazioni della 34ª giornata: Sozza arbitra Milan-Juventus; Pagina 4 | Chi è l'arbitro portafortuna di Milan-Juve. E torna il Var del caso Kalulu-Bastoni. Verso Sassuolo-Milan, designato l'arbitro Maresca di NapoliSono state comunicate le designazioni arbitrali per la 35^ giornata di Serie A Enilive, la quartultima di questo campionato. Il Milan, a caccia di punti cruciali per la certezza ... milannews.it Milan-Sassuolo Di Francesco: Milan società forte. MOVIOLAAbbiamo dimostrato di valere più del risultato ottenuto, hanno pescato un paio di jolly niente male. L’arbitro? Gli arbitri non si contestano, la loro forza è quando non si fanno condizionare. Tutti ... affaritaliani.it Milan, Koné piace molto: visionato durante Fiorentina-Sassuolo x.com Verso Sassuolo-Milan, precedenti e curiosità - facebook.com facebook