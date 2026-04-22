Milan Juve è sfida tra attacchi flop | i numeri impietosi e i costi dei centravanti delle due squadre

Domenica sera si sfideranno Milan e Juventus, due delle principali squadre del campionato. Le due formazioni hanno avuto difficoltà in attacco durante questa stagione, con numeri negativi a livello di reti segnate e prestazioni complessive. I costi dei centravanti impiegati in entrambe le squadre sono elevati, ma i risultati sul campo non sono stati all’altezza delle aspettative. La sfida tra i reparti offensivi sarà al centro dell’attenzione.

di Angelo Ciarletta Milan Juve è anche la sfida tra due attacchi flop: i numeri impietosi e i costi dei centravanti delle due squadre che giocheranno domenica sera. La Juve e il Milan, che si sfideranno domenica sera, condividono un paradosso speculare in questa stagione: investimenti faraonici a fronte di un rendimento offensivo deludente. Secondo quanto riferito da Gazzetta, il reparto avanzato bianconero fatica a imporsi nonostante una campagna acquisti ambiziosa, lasciando la squadra priva di un vero riferimento decisivo. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il caso più critico è quello di Lois Openda, costato circa 44 milioni di euro e autore di appena due reti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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