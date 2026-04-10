Milan-Udinese le probabili formazioni | la scelta di Allegri che sorprende tutti 4-3-3 o 3-5-2? Le ultime

Domani si gioca la partita tra Milan e Udinese, con l’allenatore rossonero che sta valutando diverse opzioni di formazione. La decisione tra il tradizionale modulo 4-3-3 e il più compatto 3-5-2 potrebbe influenzare l’andamento della gara. Le scelte di Allegri sono al centro dell’attenzione, mentre i giocatori stanno ultimando gli ultimi allenamenti in vista del match. La sfida si preannuncia interessante sotto diversi aspetti tattici.

Il Milan si prepara alla sfida contro l’Udinese, valida per la 32ª giornata del campionato Serie A 20252026 con un obiettivo chiaro: ripartire dopo la sconfitta contro il Napoli che è costata il secondo posto. A San Siro servirà una risposta immediata per blindare la zona Champions e mantenere margine sulle inseguitrici. La novità principale riguarda l’assetto tattico scelto da Massimiliano Allegri, pronto a cambiare pelle alla squadra. Le indicazioni degli ultimi allenamenti trovano conferma: il Milan dovrebbe schierarsi con il 4-3-3. Una scelta che sorprende soprattutto per la composizione del tridente offensivo. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Peppe Di Stefano a 'Sky Sport', davanti agiranno Alexis Saelemaekers sulla destra, Rafael Leao come falso nove e Christian Pulisic sulla sinistra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Udinese, le probabili formazioni: la scelta di Allegri che sorprende tutti. 4-3-3 o 3-5-2? Le ultime Milan-Inter, le probabili formazioni del derby: le scelte di Allegri e ChivuMilan-Inter, le probabili formazioni del derby: per Allegri e Chivu pochissimi dubbi in vista della super sfida di questa sera. Milan-Lecce, le formazioni ufficiali: mister Allegri sorprende in ogni repartoSono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio... Temi più discussi: Milan-Udinese: probabili formazioni e statistiche; Dove vedere Milan-Udinese: canale tv, diretta streaming, formazioni; Serie A: in campo sabato alle 18 Milan-Udinese DIRETTA Probabili formazioni; Le probabili formazioni di Milan-Udinese (Serie A). Milan-Udinese, le probabili formazioni della partita di serie ASarà un Milan con un vestito tattico nuovo quello che vedremo contro l'Udinese. Allegri ha provato in settimana il 4-3-3 e tutto lascia pensare che sarà questo lo schieramento che vedremo in campo ... sport.sky.it Milan-Udinese, le probabili formazioni: Allegri mischia le carte a centrocampo e in attaccoLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Milan-Udinese (Sabato 11 aprile, ore 18.00, arbitra Marchetti, diretta tv su DAZN): Come arriva il Milan La. tuttomercatoweb.com E 4-3-3 sia, ma con tanti cambiamenti! La probabile formazione di #MilanUdinese E occhio alla Nazionale, perché Allegri tiene aperta la porta, dipende da… Ce ne parla il nostro Stefano Bressi - facebook.com facebook Time Machine La prima vittoria da Campioni d'Italia in carica: riviviamo Milan-Udinese 4-2 del 2022! x.com