Sassuolo Berardi | l’esorcista del Diavolo I numeri di ‘Mimmo’ contro il Milan

Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, ha segnato diversi gol contro il Milan nelle partite precedenti. In particolare, il giocatore ha realizzato più di dieci reti nelle sfide contro i rossoneri e ha partecipato attivamente con assist e conclusioni in più occasioni. La sua presenza in campo viene spesso associata a prestazioni decisive contro la squadra milanese, che rappresentano un punto di riferimento nelle sue sfide più importanti.

Domenica alle 15:00 il Milan farà visita al Sassuolo al 'Mapei Stadium' per la 35ª giornata di Serie A 20252026. Una sfida delicata per la corsa Champions: ai rossoneri servono 6 punti nelle ultime quattro gare per blindare la qualificazione. Ma a Reggio Emilia non sarà semplice. I neroverdi, allenati da Fabio Grosso, sono in ottima forma e storicamente rappresentano un ostacolo complicato. C’è poi un nome che più di altri evoca ricordi amari in casa rossonera: Domenico Berardi. L’attacante del Sassuolo, che rientra dopo due giornate saltate per squalifica, ha costruito nel tempo un rapporto speciale con il Milan, tutt’altro che positivo per i rossoneri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sassuolo, Berardi: l’esorcista del Diavolo. I numeri di ‘Mimmo’ contro il Milan Notizie correlate Sassuolo-Milan, torna Berardi: Matic ‘lancia la sfida’ alla bestia nera del DiavoloL'esterno offensivo calabrese, classe 1994, tornerà dunque a disposizione di Grosso per Sassuolo-Milan di domenica 3 maggio, alle ore 15:00, al... Leggi anche: Politano, l'esorcista del Diavolo: quello del Maradona è il suo settimo gol al Milan Contenuti e approfondimenti Si parla di: Il Sassuolo ritrova Berardi. E il Diavolo bussa alla porta. Il Sassuolo ritrova Berardi. E il Diavolo bussa alla portaScontata la squalifica il fantasista torna proprio contro la sua rivale preferita. Memorabili quei quattro gol segnati nel gennaio 2014, un poker nella storia. ilrestodelcarlino.it Calcio: Sassuolo, torna Berardi e il tridente titolareCon il rientro di Berardi che ha scontato le due giornate di squalifica, il Sassuolo ritrova il tridente titolare, completato da Pinamonti e Laurientè, che tanto bene ha fatto nelle ultime settimane c ... ansa.it