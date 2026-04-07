Un calciatore ha segnato il suo settimo gol contro il Milan, una squadra affrontata in diverse occasioni dal 2016. La sua carriera si è sviluppata principalmente con il Sassuolo, e nel corso degli anni ha mantenuto una presenza costante nel suo record contro i rossoneri. La partita ha registrato un gol che ha attirato l'attenzione, aggiungendo un capitolo alla lunga serie di incontri tra il giocatore e il club milanese.

Antonio Conte lo aveva previsto. "Nella rifinitura - ha detto il tecnico del Napoli nel post gara - comunicandogli che sarebbe partito dalla panchina, avevo detto a Politano che il suo ingresso avrebbe risolto la partita. Così è stato". Non che ci volesse chissà qualche capacità divinatoria, visto che l'esterno azzurro sembra avere un vero e proprio conto in sospeso con il Milan. Con quello di stasera al Maradona sono ben sette i gol segnati al Diavolo, l'avversario che ha castigato più volte nella sua carriera. "Sì, è proprio la sua preda preferita" conferma l'amico Spinazzola davanti alle telecamere. E, in effetti, sono tanti i momenti in cui ha fatto piangere (ma anche infuriare) i tifosi rossoneri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Politano, l'esorcista del Diavolo: quello del Maradona è il suo settimo gol al Milan

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Milan, Pulisic cerca il riscatto: la magia del derby per trovare il primo gol del suo 2026L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' dedica un lungo articolo ad un giocatore del Milan che da troppo tempo sta faticando a ritrovarsi.

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