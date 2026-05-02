Domenica soleggiata in Sardegna con temperature di circa 23 gradi, ideale per trascorrere del tempo all'aperto. In Gallura, è consigliabile scegliere zone protette dal vento più intenso, soprattutto durante le ore più calde. È importante considerare il cambio di temperatura tra la mattina e il pomeriggio, che può richiedere un abbigliamento adeguato per godersi al meglio la giornata.

? Cosa scoprirai Dove conviene andare per evitare il vento eccessivo in Gallura?. Come gestire il cambio di temperatura tra mattina e pomeriggio?. Chi può rischiare il bagno nelle acque ancora fredde del nord?. Perché il mare richiede prudenza nonostante il sole splendente?.? In Breve Minime tra 12 e 15 gradi con massime di 22-23 gradi a Sassari e Olbia.. Mare poco mosso e temperature acquatiche ancora basse per la domenica 3 maggio.. Venti deboli e brezze costiere favoriscono attività outdoor in Gallura e Sassari.. Abbigliamento a strati consigliato per gestire il passaggio termico tra mattina e pomeriggio.. Domenica 3 maggio 2026, il sole illuminerà Sassari e Olbia con temperature che raggiungeranno i 23 gradi, favorendo passeggiate all’aperto nonostante l’acqua del mare resti ancora fresca.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari e Olbia: domenica di sole e 23 gradi per stare all’aperto

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