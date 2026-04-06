Martedì 7 aprile 2026, il Lazio registra temperature superiori ai valori medi stagionali, con picchi di 23 gradi a Roma. Il cielo è sereno e il clima si presenta particolarmente mite e soleggiato su tutta la regione, segnando una giornata eccezionale per il periodo. Le condizioni atmosferiche sono state confermate da rilevamenti ufficiali e si prevedono condizioni simili anche nelle prossime ore.

Il Lazio si prepara a vivere un martedì 7 aprile 2026 caratterizzato da un clima eccezionalmente mite e soleggiato, con temperature che superano i valori medi del periodo su tutto il territorio regionale. L’estensione di un sistema di alta pressione sul bacino del Mediterraneo garantirà una stabilità atmosferica costante. Questo scenario porterà cieli tersi o solo leggermente velati per l’intera giornata, senza che si verifichino precipitazioni di rilievo. Le condizioni meteorologiche previste renderanno il contesto ideale desidera organizzare spostamenti all’aperto, escursioni naturalistiche o semplici passeggiate tra i monumenti del centro storico della Capitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio, sole e temperature record: a Roma picchi di 23 gradi

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Pasquetta Universal Motors ,Lazio in camper,e stf camper al camping rio Martino e’ delirio sicuro Occhio al video e buona Pasquetta a tutti i Camperisti vi amiamooooo anche se non siete qui con noi #pasquetta #delirio #nomacellaite #Univer facebook

Il #Milan di Tare sta già pianificando un mercato estivo ambizioso. Per la difesa l'obiettivo principale è Mario #Gila, ma la Lazio chiede almeno 30 milioni di euro, mentre per l'attacco i rossoneri puntano Mateo #Retegui e Santiago #Castro del Bologna, valutat x.com