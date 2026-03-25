Dopo le polemiche, il Consiglio comunale ha votato nuovamente per conferire la cittadinanza onoraria a Carlo Conti, che si definisce “livornese”. L’atto, inizialmente presentato il 12 marzo, era stato ritirato dal sindaco durante quella seduta. La decisione è stata presa in una seconda riunione del Consiglio, con il voto favorevole dei membri presenti.

Il sindaco: "Giusto riconoscimento", l'opposizione si spacca. Votano a favore Morini, Esposito, Guarducci e Vaccaro: "Evitata una figuraccia a livello nazionale", il centrodestra: "Operazione di marketing" È servito un secondo consiglio comunale per conferire la cittadinanza onoraria a Carlo Conti dopo che l’atto nella seduta del 12 marzo era stato ritirato direttamente dal sindaco Luca Salvetti. La decisione era stata presa con l'intenzione di aprire un confronto più ampio sull'argomento con tutte le forze politiche in una conferenza dei capigruppo. Una versione che però non aveva convinto l'opposizione secondo cui Salvetti aveva chiesto il rinvio della votazione viste le presunte difficoltà nel raggiungere la maggioranza qualificata richiesta, pari ai due terzi dell’aula. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Cittadinanza onoraria, Carlo Conti è "livornese": il voto in Consiglio dopo le polemiche

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