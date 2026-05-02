Nella notte in Sardegna si sono verificati due incidenti mortali lungo la statale, coinvolgendo un’auto e una moto. A Villasor, un’auto ha perso il controllo, provocando un incidente fatale. Nella zona di Serdiana, invece, una rotatoria è stata teatro di un altro grave incidente che ha causato la morte di una persona. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause di questi incidenti.

? Cosa scoprirai Cosa ha causato la perdita di controllo dell'auto a Villasor?. Perché la rotatoria di Serdiana è diventata un punto critico?. Come hanno influito le condizioni della strada sulla dinamica degli scontri?. Quali difetti strutturali potrebbero aver favorito questi due incidenti ravvicinati?.? In Breve Incidente a Villasor avvenuto sabato 2 maggio 2026 intorno alle ore 01:00.. Secondo sinistro avvenuto poche ore prima sulla statale 387 a Serdiana.. Vigili del fuoco di Sanluri e carabinieri effettuano rilievi tecnici sulla 196.. Indagini su segnaletica e protezioni laterali nei tratti critici di Villasor e Serdiana.. Un uomo perde la vita nella notte del sabato 2 maggio 2026 dopo che la sua automobile è finita fuori strada sulla statale 196 nel territorio di Villasor, al chilometro 14.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, notte di sangue: due morti tra auto e moto sulla statale

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