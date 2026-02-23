Fondazione Mont’e Prama anche per gli indagati vale la presunzione d’innocenza Ma la gogna mediatica è già innescata

Perquisizioni e sequestri hanno coinvolto diversi luoghi in Sardegna e nel Lazio, a causa di un’indagine sulla gestione della Fondazione Mont’e Prama. La procura di Cagliari indaga su presunte irregolarità amministrative che hanno attirato l’attenzione dei media. Nonostante la presunzione di innocenza, i protagonisti affrontano un’ondata di critiche pubbliche. La vicenda continua a suscitare attenzione e si attendono ulteriori sviluppi.

di Ilaria Muggianu Scano Perquisizioni e sequestri in diverse regioni nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Cagliari sulla gestione della fondazione Mont’e Prama. Undici le persone iscritte nel registro degli indagati dal pm Rossana Allieri per ipotesi che vanno, a vario titolo, dalla corruzione alla turbata libertà degli incanti, fino al falso. Gli investigatori stanno acquisendo documenti e supporti informatici per ricostruire i rapporti economici tra la Fondazione e alcune società e associazioni che avrebbero collaborato con l’ente a partire dal 2021. Al centro dell’indagine, presunti flussi di denaro pubblico e affidamenti ritenuti sospetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

