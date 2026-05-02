Sara e la scelta di cuore ad Affari Tuoi | vince 100mila euro dopo una partita da incubo La Regione Fortunata è quella di papà

Sara ha vinto 100mila euro nella trasmissione televisiva 'Affari Tuoi' trasmessa su Rai1, dopo aver affrontato una partita molto difficile. La concorrente ha dichiarato che, in modo scherzoso, la regione preferita di suo padre è quella di provenienza. L’episodio si è svolto a Fermo il 2 maggio 2026, in una puntata caratterizzata da molte sfide e momenti di tensione.

Fermo, 2 maggio 2026 - Partita sfortunatissima con i pacchi alla trasmissione di Rai1 'Affari Tuoi' per la giovane Sara Vitale, di Casette d’Ete, ma viene baciata dalla fortuna quando arriva a giocarsi l’ultima chance con la Regione Fortunata: la bella concorrente fa una scelta di cuore e dice ‘ Basilicata ’, la regione di provenienza del padre, e viene clamorosamente premiata con la vincita massima di 100mila euro. Lieto fine per la partecipazione della giovane impiegata, accompagnata dalla sorella gemella Gessica, alla trasmissione di Rai1, Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino. La partita di Sara è iniziata male. Inizia male la partita tant’è che già al secondo pacco aperto, ha trovato i 200mila euro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sara e la scelta di cuore ad Affari Tuoi: vince 100mila euro dopo una partita da incubo. “La Regione Fortunata è quella di papà” Notizie correlate Sara e la scelta di cuore ad Affari Tuoi: vince 100mila euro con la Regione Fortunata dopo una partita da incubo. “Ho puntato sulla Basilicata pensando a papà”Fermo, 2 maggio 2026 - Partita sfortunatissima con i pacchi alla trasmissione di Rai1 'Affari Tuoi' per la giovane Sara Vitale, di Casette d’Ete, ma... Affari Tuoi, la puntata del 2 maggio: Sara dalle Marche vince 100mila euro grazie alla Regione Fortunata (e al papà lucano)Nella puntata di Affari Tuoi del 2 maggio, Sara dalle Marche vince 100mila euro alla Regione Fortunata. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Affari Tuoi - articolo - Rai.it; Affari tuoi, Herbert Ballerina 'sfotte' Amadeus: Rivuole la giacca. Poi la partita folle di Benedetta con due cambi e 75.000 euro persi; Ad Affari Tuoi, la pacchista della Campania scherza con De Martino: Pensavo di poter toccare il lato B; Affari Tuoi, Diego scommette in diretta con De Martino e perde...ma poteva andargli peggio. Sara e la scelta di cuore ad Affari Tuoi: vince 100mila euro con la Regione Fortunata dopo una partita da incubo. Ho puntato sulla Basilicata pensando a papàL’impiegata di Casette d’Ete protagonista in tv nel programma condotto da Stefano De Martino accompagnata dalla sorella gemella Gessica ... ilrestodelcarlino.it Affari Tuoi, la puntata del 2 maggio: Sara dalle Marche vince 100mila euro grazie alla Regione Fortunata (e al papà lucano)Nella puntata di Affari Tuoi del 2 maggio, Sara dalle Marche vince 100mila euro alla Regione Fortunata. Ha scelto la Basilicata per il papà lucano. Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Googl ... fanpage.it Ad Affari tuoi gioca Sara dalla Marche. Una partita iniziata nel peggiore dei modi, tantissime richieste di cambio spesso rifiutate, per poi andare alla regione fortunata. Poi la scelta di pancia che svolta tutto! INCREDIBILE - facebook.com facebook