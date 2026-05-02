Sara e la scelta di cuore ad Affari Tuoi | vince 100mila euro con la Regione Fortunata dopo una partita da incubo Ho puntato sulla Basilicata pensando a papà

Sara ha vinto 100mila euro a 'Affari Tuoi' dopo una partita difficile. La partecipante ha deciso di puntare sulla Basilicata, pensando a suo padre. La puntata si è conclusa con questa vincita, dopo una serie di scelte sfavorevoli durante il gioco. La trasmissione è andata in onda su Rai1 il 2 maggio 2026, e la giocatrice ha commentato la propria esperienza come una scelta di cuore.

Fermo, 2 maggio 2026 - Partita sfortunatissima con i pacchi alla trasmissione di Rai1 'Affari Tuoi' per la giovane Sara Vitale, di Casette d’Ete, ma viene baciata dalla fortuna quando arriva a giocarsi l’ultima chance con la Regione Fortunata: la bella concorrente fa una scelta di cuore e dice ‘ Basilicata ’, la regione di provenienza del padre, e viene clamorosamente premiata con la vincita massima di 100mila euro. Lieto fine per la partecipazione della giovane impiegata, accompagnata dalla sorella gemella Gessica, alla trasmissione di Rai1, Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino. La partita di Sara è iniziata male. Inizia male la partita tant’è che già al secondo pacco aperto, ha trovato i 200mila euro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sara e la scelta di cuore ad Affari Tuoi: vince 100mila euro con la Regione Fortunata dopo una partita da incubo. “Ho puntato sulla Basilicata pensando a papà” Notizie correlate Affari Tuoi, Sara da Casette d'Ete nel pacco aveva solo 200 euro: va alla regione fortunata e con la Basilicata ne vince 100milaCASETTE D'ETE - Una serata da ricordare per Sara, concorrente marchigiana di Casette d’Ete, in provincia di Fermo, protagonista della puntata di... Affari Tuoi, la puntata del 2 maggio: Sara dalle Marche vince 100mila euro grazie alla Regione Fortunata (e al papà lucano)Nella puntata di Affari Tuoi del 2 maggio, Sara dalle Marche vince 100mila euro alla Regione Fortunata. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Affari Tuoi - articolo - Rai.it; Affari tuoi, Herbert Ballerina 'sfotte' Amadeus: Rivuole la giacca. Poi la partita folle di Benedetta con due cambi e 75.000 euro persi; Ad Affari Tuoi, la pacchista della Campania scherza con De Martino: Pensavo di poter toccare il lato B; Affari Tuoi, Diego scommette in diretta con De Martino e perde...ma poteva andargli peggio. Sara e la scelta di cuore ad Affari Tuoi: vince 100mila euro con la Regione Fortunata dopo una partita da incubo. Ho puntato sulla Basilicata pensando a papàL’impiegata di Casette d’Ete protagonista in tv nel programma condotto da Stefano De Martino accompagnata dalla sorella gemella Gessica ... ilrestodelcarlino.it Affari Tuoi, la puntata del 2 maggio: Sara dalle Marche vince 100mila euro grazie alla Regione Fortunata (e al papà lucano)Nella puntata di Affari Tuoi del 2 maggio, Sara dalle Marche vince 100mila euro alla Regione Fortunata. Ha scelto la Basilicata per il papà lucano. Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Googl ... fanpage.it “Samurai J verrà a trovarci”: l’annuncio di Stefano De Martino ad Affari Tuoi Un’ospitata questa sera che conferma l’evoluzione del programma in questi ultimi mesi - facebook.com facebook