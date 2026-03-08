Domenica In tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi 8 marzo

Domenica In torna oggi 8 marzo con una nuova puntata condotta da Mara Venier, che ospiterà diversi personaggi dello spettacolo e della cronaca. Nel programma sono previsti interventi di cantanti, attori e conduttori di programmi di attualità. La puntata si svolgerà nello studio televisivo e vedrà la partecipazione di vari ospiti, pronti a condividere le proprie esperienze e novità.

Molti sono gli ospiti attesi nello studio di Domenica In. Mara Venier nella puntata di oggi, domenica 8 marzo, accoglierà cantanti, attori, protagonisti di cronaca e conduttori di programmi di attualità. Affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, la Venier andrà in onda dalle 14 su Rai 1 e sarà in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Ecco tutti gli ospiti. Sono reduci dal successo sanremese e oggi sono pronti a essere accolti a Domenica In. Elettra Lamborghini con il brano "Voilà" e Francesco Renga con "Il meglio di me" saranno ospiti nello studio del programma condotto da Mara Venier. La puntata proseguirà con altri personaggi, protagonisti del mondo del cinema e della televisione.