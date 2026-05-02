Nella giornata dedicata alla Festa dei Lavoratori e alla tradizionale Fiera di Sant’Atanasio, si sono svolti eventi a Santa Sofia d’Epiro con la partecipazione dell’onorevole Luciana De Francesco. La celebrazione ha coinvolto la comunità locale, che ha partecipato alle iniziative legate alla memoria del santo e alle attività fieristiche. La manifestazione ha rappresentato un momento di incontro tra fede e tradizione, radicata nel territorio.

La Festa dei Lavoratori e la Fiera di Sant’Atanasio: identità, fede e tradizione a Santa Sofia d’Epiro. Il 1° maggio, a Santa Sofia d’Epiro, la Festa dei Lavoratori si intreccia con una delle ricorrenze più sentite dalla comunità arbëreshe: la celebrazione di Sant’Atanasio, patrono del paese, e la storica Fiera di Sant’Atanasio, appuntamento che da secoli segna l’arrivo della primavera calabrese. Una giornata che unisce memoria, devozione e vita civile, restituendo l’immagine di un territorio che custodisce le proprie radici e continua a rinnovarle con consapevolezza. La liturgia solenne, presieduta da Mons. Donato Oliverio, eparca di Lungro, ha rappresentato il cuore spirituale della mattinata.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Sant’Atanasio, presente l’onorevole Luciana De Francesco

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