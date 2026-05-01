Lungro e Firmo le tappe dell’onorevole De Francesco

L’onorevole Luciana De Francesco ha visitato Lungro e Firmo, due località calabresi, per incontrare le comunità locali e ascoltare le loro storie. Durante gli incontri, ha discusso di temi legati all’identità e alla partecipazione civica, incontrando cittadini e rappresentanti delle rispettive realtà. Le visite si sono svolte nel corso di due giornate, con l’obiettivo di approfondire le dinamiche sociali e culturali presenti nelle aree visitate.

Due tappe tra Lungro e Firmo: partecipazione, identità e comunità nel racconto dell’onorevole Luciana De Francesco. Due momenti diversi, ma uniti da un filo comune: la presenza sul territorio e l’ascolto delle comunità. La giornata dell’onorevole Luciana De Francesco, Segretario-Questore del Consiglio Regionale della Calabria e Consigliera Regionale per Fratelli d’Italia della Regione Calabria, si è articolata tra Lungro e Firmo, restituendo l’immagine di una Calabria che vive di relazioni, tradizioni e responsabilità condivise. Lungro, incontro con il circolo “Skanderbeg” di Fratelli d’Italia. Il primo appuntamento si è svolto alle ore 16...🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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