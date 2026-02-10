Definizione agevolata delle entrate comunali | via al provvedimento

La Giunta Comunale di San Valentino Torio ha approvato un primo passo per introdurre misure di alleggerimento fiscale. Ora si lavora per definire la nuova modalità di pagamento delle entrate comunali, che potrebbe portare a una riduzione delle tasse per cittadini e aziende locali. La decisione mira a semplificare e agevolare il pagamento delle imposte.

La Giunta Comunale di San Valentino Torio ha compiuto un primo passo verso l’introduzione di misure di alleggerimento fiscale per cittadini e operatori economici del territorio. Su proposta del Sindaco e delegato al Bilancio, ai Tributi e alla Programmazione Economica, l’esecutivo comunale ha infatti approvato un atto di indirizzo rivolto al Responsabile Economico e Finanziario dell’Ente. “La Giunta Comunale di San Valentino Torio, su proposta del Sindaco e delegato al Bilancio, ai Tributi ed alla Programmazione Economica, ha oggi deliberato un atto di indirizzo per il Responsabile Economico e Finanziario, al fine di verificare la possibilità di adottare forme di definizione agevolata per le entrate proprie comunali” dichiara il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Il Comune di Casal di Principe sta valutando di affidare a società esterne la riscossione dei tributi comunali.

Confcommercio Giugliano ha presentato al Comune una richiesta ufficiale per attivare la procedura di definizione agevolata dei tributi locali.

