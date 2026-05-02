In vista di San Valentino, un rappresentante regionale ha richiesto finanziamenti destinati a migliorare i reparti ospedalieri e i parcheggi della zona. La proposta prevede l’assegnazione di risorse specifiche per potenziare le strutture sanitarie considerate più critiche, oltre a interventi per ampliare le aree di sosta pubblica. La richiesta mira a risolvere le criticità di parcheggio che interessano il centro di Montebelluna, senza indicare tempistiche o cifre precise.

? Cosa scoprirai Come potrà la Regione risolvere il problema dei parcheggi a Montebelluna?. Quali reparti critici riceveranno i nuovi fondi per l'ampliamento?. Dove verrebbero costruiti i nuovi spazi per le sale operatorie?. Chi dovrà decidere se finanziare il nuovo parcheggio multipiano?.? In Breve Struttura serve 180mila cittadini della provincia di Treviso. Consiglio comunale di Montebelluna ha approvato mozione il 27 novembre. Ipotesi tecnica prevede sopraelevazione area vecchio Pronto soccorso. Necessità urgente potenziamento reparti cardiologia, radiologia e rianimazione. Il consigliere regionale Paolo Galeano ha presentato un’interrogazione per denunciare le gravi carenze dell’ospedale San Valentino di Montebelluna, che serve circa 180mila cittadini della provincia di Treviso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Valentino: Galeano chiede fondi per reparti e parcheggi

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