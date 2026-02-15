San Valentino e Half Marathon parcheggi esauriti e centro affollato

San Valentino e la ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon hanno portato a Verona migliaia di persone, causando il tutto esaurito dei parcheggi e il centro città affollato. La gara, che si è conclusa allo stadio Bentegodi, è stata organizzata in modo da evitare Piazza Bra, chiusa per le Olimpiadi, e ha attirato molti corridori e spettatori lungo il percorso.

Anche questo fine settimana ha visto la presenza di tantissimi visitatori in città. Presenza che ha richiesto un impegno straordinario alla polizia locale Fin dal mattino di oggi, 15 febbraio, i parcheggi cittadini sono risultati esauriti, mentre tra Via Mazzini e Via Cappello si sono formate lunghe code per accedere al cortile e al balcone di Giulietta, presi d'assalto da numerose coppie. La polizia locale è stata impegnata in un superlavoro, chiamata a gestire sia gli oltre 10mila partecipanti alla mezza maratona sia la situazione dei parcheggi, resa complessa dall'afflusso turistico. Nel frattempo proseguono le riunioni operative in vista della cerimonia olimpica di chiusura, un appuntamento che richiede ulteriori misure di sicurezza e modifiche alla viabilità.