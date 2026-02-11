Parcheggi invece della pista ciclabile il terzo Quartiere chiede un cambio di rotta in Viale San Martino

Il terzo Quartiere ha chiesto di cambiare i piani per Viale San Martino, dove si pensa di togliere una delle due corsie della pista ciclabile tra villa Dante e viale Europa. Invece, si vorrebbe mettere parcheggi con disco orario lungo l’arteria. La proposta ha già fatto discutere tra chi percorre quella strada ogni giorno.

