Parcheggi invece della pista ciclabile il terzo Quartiere chiede un cambio di rotta in Viale San Martino
Il terzo Quartiere ha chiesto di cambiare i piani per Viale San Martino, dove si pensa di togliere una delle due corsie della pista ciclabile tra villa Dante e viale Europa. Invece, si vorrebbe mettere parcheggi con disco orario lungo l’arteria. La proposta ha già fatto discutere tra chi percorre quella strada ogni giorno.
Eliminare una delle due corsie di pista ciclabile sul viale San Martino, nel tratto compreso tra villa Dante e viale Europa, predisponendo lungo l'arteria stradale alcuni stalli di sosta con disco orario. È quanto chiede il terzo Quartiere all'amministrazione comunale."In realtà - scrive il.🔗 Leggi su Messinatoday.it
