Tullio De Piscopo al ' Verdi' di San Severo | grande festa per gli 80 anni del celebre batterista

Tullio De Piscopo ha tenuto un concerto al teatro 'Verdi' di San Severo in occasione dei suoi 80 anni. La serata ha visto la partecipazione di un pubblico appassionato e la presenza di musicisti e amici. L'evento ha celebrato la lunga carriera del batterista, che ha contribuito con la sua musica a diversi progetti e collaborazioni nel corso degli anni.

Tullio De Piscopo sceglie anche San Severo per festeggiare gli 80 anni, gran parte dei quali spesi con e per la musica. Arriva al Teatro Verdi il suo tour ‘.Non’ o saccio’, uno straordinario viaggio live in un mondo fatto di suoni ed emozioni, con il concerto del 18 aprile 2026 (ore 21) voluto dall’Associazione ‘Amici della Musica’ guidata dalla prof.ssa Gabriella Orlando. Un evento che rappresenta un altro momento di grosso spessore artistico nell’ambito della 57ma stagione concertistica del sodalizio da anni punto di riferimento della cultura musicale in provincia di Foggia. De Piscopo, leggenda della musica italiana e internazionale, ha... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Tullio De Piscopo al 'Verdi' di San Severo: grande festa per gli 80 anni del celebre batterista Articoli correlati Si chiama "80 Tullio - The Last Tour Nun 'o saccio!" il grande live di Tullio De Piscopo per festeggiare i suoi 80 anni. Il video su Amica.itIl maestro del ritmo sarà sul palco con "80 Tullio - The Last Tour Nun 'o saccio!" (askanews) – Ad ogni apparizione il suo pubblico lo abbraccia come... Tullio De Piscopo, un tour per gli 80 anni del percussionista partenopeoTempo di lettura: 2 minuti Tullio De Piscopo festeggerà i suoi 80 anni con il tour ’80 “Tullio – The Last Tour… Nun ‘o saccio!’ che partirà il 2... Altri aggiornamenti su Tullio De Piscopo al 'Verdi' di San... Temi più discussi: Tullio De Piscopo vince il premio per il Miglior Live a Sanremo 2026; Tullio De Piscopo con 80TULLIO live 2026 al Teatro Augusteo; Tullio De Piscopo premio Mei per la miglior performance live a Sanremo con Andamento lento; Tullio De Piscopo, 80 anni blues. Il tour parte da Castelraimondo. Tullio De Piscopo al Verdi di San Severo: un viaggio tra musica e memoria per gli 80 anniSarà una serata di musica, emozioni e ricordi quella del 18 aprile al Teatro Verdi di San Severo, dove Tullio ... immediato.net TULLIO DE PISCOPO San Severo: al Teatro Verdi arriva Tullio De Piscopo con …Non’ o saccioIl 18 aprile il Teatro Verdi ospiterà Tullio De Piscopo, protagonista di un concerto speciale che celebra i suoi 80 anni ... statoquotidiano.it TULLIO DE PISCOPO AL “VERDI” DI SAN SEVERO: un viaggio tra musica e memoria per gli 80 anni - facebook.com facebook #morto #gino paoli, #tullio de piscopo: «Aveva una capacità unica di raccontare le emozioni» x.com