San Pellegrino in Fiore tanti turisti e qualche lamentela | Pochi fiori nelle vie e la torre doveva essere meno trasparente

San Pellegrino in Fiore ha attirato molti visitatori nella giornata di oggi. La manifestazione si svolge nelle vie del centro storico, dove sono stati allestiti decorazioni floreali. Alcuni turisti hanno segnalato la scarsità di fiori in alcune zone e hanno espresso insoddisfazione riguardo alla trasparenza della torre, che secondo loro avrebbe dovuto essere meno visibile. La città ha accolto i visitatori con un cielo soleggiato che ha dato il via alla seconda giornata di eventi.

Viterbo si è svegliata sotto un sole splendente che ha dato la spinta decisiva alla seconda giornata di San Pellegrino in Fiore. Il quartiere medievale, cuore pulsante della manifestazione, ha registrato il un altro vero sold out, con migliaia di persone che fin dalle prime ore del mattino hanno.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Viterbo, San Pellegrino in Fiore: fiori giganti e torri nel borgo? Cosa sapere Inaugurata a Viterbo la manifestazione San Pellegrino in Fiore con installazioni dell'architetto Christian Ciucciarelli. Leggi anche: San Pellegrino in Fiore, tutti i segreti: "Dal viale sospeso alla torre alta dieci metri" | FOTO Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: San Pellegrino in Fiore, tutti i segreti: Dal viale sospeso alla torre alta dieci metri | FOTO; San Pellegrino in Fiore, anteprima da record: Viterbo già invasa dai turisti; La città celebra la primavera con San Pellegrino in fiore; San Pellegrino in Fiore, Viterbo si accende di colori: L’edizione della comunità. San Pellegrino in fiore fa subito il pienoneTanta gente ieri a Viterbo per San Pellegrino in fiore, la manifestazione che per tre giorni (fino a domani) anima il quartiere medievale di addobbi floreali, colori e installazioni. È questa la terza ... civonline.it Viterbo – San Pellegrino in Fiore colora piazze, dimentica le vie ma fa il pieno di visitatoriUn incredibile ma ormai tipico divario tra le piazze - quest'anno arricchite dalle affascinanti creazioni dell'architetto Christian Ciucciarelli - e le vuote vi ... etrurianews.it Buongiorno!!!!! Al lago di San Pellegrino continua lo spettacolo del disgelo Altra giornata meravigliosa tutta da godere!!! #dolomiti #italia #valdefasha #trentino #valdifassa #fassatal #moenalovers #moenalafatadelledolomiti #unescoworldheritage #dolo - facebook.com facebook