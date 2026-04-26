san marco ad avenza va in scena la tradizione

Avenza ha ospitato l’ultima edizione della fiera di San Marco, che si è svolta con grande affluenza di pubblico fin dalle prime ore del mattino. Le strade del quartiere sono state animate da numerosi visitatori, attratti sia dalla tradizione che dal clima favorevole della giornata. La manifestazione, ormai consolidata nel tempo, ha richiamato persone di diverse età, creando un’atmosfera vivace e partecipata.

Ennesima edizione da record per la fiera di San Marco ad Avenza, che ha visto le strade gremite di visitatori fin dalle prime ore del mattino, complice un meteo favorevole. Quasi duecento le bancarelle di qualità che hanno animato il centro storico della frazione, estendendosi anche su viale XX Settembre, tra la rotonda della Centrale e via Campo d’Appio. L’evento fieristico, blindato da numerosi presidi di sicurezza, ha offerto spettacoli di trampolieri e rapaci nel parco del Partigiano. I profumi della porchetta e delle torte di riso, preparate in quasi tutte le case di Avenza già dal giovedì cone da rigoropsa tradizione, hanno invaso il centro.🔗 Leggi su Lanazione.it

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