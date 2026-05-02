San Marco | 49 nuovi anfibi pronti al servizio operativo a Brindisi

A Brindisi sono stati avviati 49 nuovi anfibi, pronti per entrare in servizio operativo. Questi volontari hanno superato una serie di prove fisiche prima di essere assegnati ai reparti della Marina. La loro preparazione mira ad aumentare la capacità di intervento e supporto nelle attività navali e terrestri. La sede locale si prepara ad accogliere e integrare i nuovi componenti nelle operazioni quotidiane.

? Cosa scoprirai Come cambierà la capacità operativa della Marina con questi nuovi reparti?. Quali prove fisiche hanno superato i 49 nuovi volontari a Brindisi?. Perché il sindacato ha voluto intervenire durante la cerimonia in caserma?. Dove verranno distribuiti i nuovi militari dopo il corso di addestramento?.? In Breve Partecipazione di Paolo Locilento e Vittorio Brancone del sindacato SI.NA.M. Puglia.. Conclusione del 32° corso di abilitazione anfibia presso la caserma Carlotto.. Rafforzamento operativo della Brigata Marina San Marco con 49 nuovi elementi.. Nella caserma Ermanno Carlotto di Brindisi, sede della Brigata Marina San Marco, 49 nuovi volontari in ferma iniziale hanno ricevuto il basco dopo aver completato il 32° corso di abilitazione anfibia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Marco: 49 nuovi anfibi pronti al servizio operativo a Brindisi Notizie correlate Mezzi anfibi nel porto interno: l'attività della Brigata San Marco cattura l'attenzioneHanno catturato l'attenzione di numerosi cittadini i mezzi anfibi della Brigata Marina San Marco che stamattina (lunedì 20 aprile) solcavano le acque... Leggi anche: Istituto San Marco Pozzuoli: da oltre vent’anni al servizio della formazione, tra scuola e università Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Marina, consegnato il basco ai nuovi anfibi: 49 militari pronti al servizio operativo; I nuovi Leoni del San Marco ricevono il basco, il SI.NA.M. Puglia c’è!; Annalisa, la possibile scaletta del concerto a Torino; Amendola chiude le visite in Puglia del generale Luciano Portolano: focus su sicurezza e operatività VIDEO. Tre nuovi procuratori per San Marco «Dobbiamo contribuire alla difesa»VENEZIA L'avvocato Bruno Barel, l'architetto Marco Zordan, il dottor Gianni Penzo Doria sono i tre nuovi Procuratori di San Marco, in sostituzione dei dimissionari Giovanni Boldrin, Pierpaolo ... ilgazzettino.it Quercia di San Marco a Noto - facebook.com facebook