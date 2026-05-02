A pochi mesi dal precedente miracolo di maggio, si ripete l’evento legato alla liquefazione del sangue di San Gennaro. La cerimonia si è svolta nel capoluogo, con la partecipazione di cittadini e fedeli. Durante l’evento, sono state lette alcune riflessioni che sottolineano il ruolo di Napoli come città di pace, invitando a un atteggiamento di servizio e testimonianza piuttosto che di potere e dominio.

«Napoli non è chiamata a essere potente ma profetica, non a dominare ma a testimoniare, non a imporsi ma a servire. Ed è chiamata a essere città della pace, non per retorica ma per responsabilità». È uno dei passaggi più significativi dell’omelia del cardinale don Domenico Battaglia nella Basilica di Santa Chiara. Al termine della processione partita dal Duomo e dopo il ripetersi del prodigio dello scioglimento del sangue di San Gennaro, l’arcivescovo di Napoli rilancia l’appello alla pace e indica la vocazione della città anche in vista della visita di Papa Leone. «Questa non è una processione, è un popolo che si rimette in cammino, una Chiesa che rifiuta di stare ferma, una comunità che non accetta di diventare spettatrice della storia ma sceglie di attraversarla, di soffrirla, di redimerla», dice Battaglia.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - San Gennaro, si ripete il miracolo di maggio: «Napoli città di pace»

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