San Gennaro ha fatto il miracolo | si ripete il prodigio della liquefazione del sangue

Oggi si è verificato nuovamente il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro durante il primo dei tre eventi annuali previsti dal rito. La tradizione religiosa prevede che, in questa occasione, il sangue-solidificato si trasformi in liquido, come accade da secoli. La cerimonia si è svolta in una chiesa della città, con la partecipazione di fedeli e autorità religiose presenti per assistere al prodigio.

San Gennaro ha ripetuto il miracolo in occasione del primo dei tre appuntamenti annuali legati al rito della liquefazione del sangue. L'annuncio è stato dall'arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia, alle 17.03 sul sagrato della Cattedrale, tra gli applausi dei fedeli, prima della.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Si ripete l’evento della liquefazione del sangue di San GennaroTempo di lettura: < 1 minuto Si è ripetuto l’evento della liquefazione del sangue di San Gennaro.

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