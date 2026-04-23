Scontro frontale tra Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia | morti marito e moglie 5 feriti

Due vetture si sono scontrate frontalmente poco prima delle 20 in una strada tra Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia. L’incidente ha causato la morte di un uomo e di una donna, mentre cinque persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Per motivi ancora tutti da stabilire, due auto si sono scontrate violentemente poco prima delle ore 20.00 di giovedì in un terribile frontale mentre percorrevano la strada provinciale 15 tra gli abitanti di Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Sarzana, scontro frontale moto-auto il giorno di Pasqua: morti marito e moglie, grave l’automobilista colto da infartoIl tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di Pasqua è costato la vita a marito e moglie, rispettivamente di 65 e 60 anni, che viaggiavano a... Scontro frontale sulla Tuscolana a Vermicino tra Roma e Frascati, 2 morti e 3 feriti graviDue vittime e tre adolescenti ricoverati in gravi condizioni dopo un violento frontale tra due auto a Roma. Altri aggiornamenti Scontro frontale fra Trinitapoli e San Ferdinando: muore una coppia di Margherita, 5 feriti graviLe due auto coinvolte nell'impatto si sarebbero scontrate frontalmente provocando il ferimento di altre cinque persone tutte classificate come codici rossi da parte del personale del 118: per una di ... bari.repubblica.it Scontro tra due auto tra Trinitapoli e San Ferdinando, due morti e cinque feritiÈ di due morti e cinque feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto sulla provinciale 15 tra Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, nella Bat, nel tardo pomeriggio di giovedì 23 aprile. Due l ... rainews.it