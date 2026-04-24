Margherita di Savoia | 100 esperti accendono il cielo con gli aquiloni
Da metà aprile, Margherita di Savoia ospita un evento che richiama l’attenzione di molti: un festival dedicato agli aquiloni che vede la partecipazione di cento esperti provenienti da vari paesi. La manifestazione, in programma dal 24 aprile, prevede spettacoli e dimostrazioni nel cielo, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e promuovere questa tradizione attraverso l’abilità di professionisti di diversa provenienza.
?? Cosa sapere Cento esperti internazionali sbarcano a Margherita di Savoia per il festival dell'aquilone dal 24 aprile. L'Austria ospita l'evento con laboratori per oltre 2400 bambini e percorsi di inclusione sociale. Il 24 aprile a Margherita di Savoia si apre la dodicesima edizione del Festival internazionale dell’aquilone, un evento che trasformerà il lungomare Amerigo Vespucci in un palcoscenico sospeso tra cielo e mare fino al prossimo 3 maggio. Cento esperti di volo, proveni .🔗 Leggi su Ameve.eu
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