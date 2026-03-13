Stamattina, un cane di nome Peanut, un Golden Retriever, si è messo accanto alla sorella umana in attesa dell’autobus. Il cane ha passato il tempo vicino a lei, senza muoversi, mentre aspettava che il mezzo arrivasse. La scena si è svolta in un normale quartiere, con la ragazza che si è affidata alla presenza del suo animale.

In un mattino di ordinaria routine, un Golden Retriever di nome Peanut si è unito alla sua sorella umana per attendere l’arrivo del mezzo scolastico. La scena, catturata da una telecamera posizionata al piano superiore di una residenza privata, mostra i due fratelli seduti a terra vicino al cancello aperto mentre il cane offre baci affettuosi e controlla la strada in attesa del veicolo. Questo breve filmato, condiviso sulla pagina Instagram dedicata all’animale, ha già raccolto oltre 4.400 apprezzamenti e ha colpito il pubblico con la naturalezza del legame tra le due creature. La dinamica invisibile della fratellanza inter-specie. L’osservazione attenta rivela che non si tratta semplicemente di un animale domestico che accompagna il padrone, ma di una vera e propria partnership basata su ruoli definiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Peanut, il cane che veglia la sorella in attesa dell’autobus

