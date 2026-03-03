Festa della Donna gli eventi in programma a San Casciano Val di Pesa

A San Casciano Val di Pesa si svolgono diversi eventi in occasione della Festa della Donna. Ci sono incontri con le autrici, conferenze dedicate alla salute e alla finanza di genere, spettacoli teatrali e performance musicali. Sono previsti anche approfondimenti che trattano il tema dell’arte al femminile e dei diritti umani a livello globale. La manifestazione offre un programma vario e articolato.

Incontri con le autrici, conferenze su salute e finanza di genere, spettacoli teatrali, performances musicali, approfondimenti che affrontano il tema dell'arte al femminile e quello dei diritti umani su scala mondiale. E' particolarmente intenso, variegato e ricco di spunti di riflessione il.