Bruciano rifiuti | tre casi in pochi giorni a San Casciano Val di Pesa

Negli ultimi giorni a San Casciano Val di Pesa sono stati registrati tre episodi di incendi di rifiuti. Il Nucleo Carabinieri forestale del luogo ha effettuato interventi consecutivi, scoprendo che i rifiuti erano stati smaltiti bruciandoli nel territorio comunale. Questi interventi sono stati effettuati in rapida successione e riguardano diversi punti della zona.

SAN CASCIANO VAL DI PESA – Una serie ravvicinata di interventi del Nucleo Carabinieri forestale di San Casciano Val di Pesa ha portato alla scoperta di tre episodi di smaltimento illecito di rifiuti tramite combustione, tutti avvenuti nello stesso territorio comunale. Il primo caso è stato individuato in via di Pergolato, dove i militari hanno notato una d ensa colonna di fumo proveniente da un’area recintata, che i militari appuravano essere adibita a deposito incontrollato di rifiuti. All’interno un uomo stava bruciando materiali eterogenei, tra cui rottami ferrosi, cavi elettrici con guaina, materiali plastici di varia natura, tubi corrugati in Pvc, e imballaggi in multimateriali (carta e polimeri plastici) i quali per loro destinazione d’uso, possono essere contaminati da residui di prodotti chimici (cementi e intonaci premiscelati). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Bruciano rifiuti: tre casi in pochi giorni a San Casciano Val di Pesa Articoli correlati San Casciano Val di Pesa: bruciano abusivamente rifiuti. Tre denunce dei carabinieri forestaliIl primo caso è stato individuato in via di Pergolato, dove i militari hanno notato una densa colonna di fumo proveniente da un’area recintata, che i... Rifiuti speciali abbandonati nel bosco, alcuni contenevano materiali pericolosi. Tre denunce a San Casciano Val di PesaSan Casciano Val di Pesa (Firenze), 23 febbraio 2026 – Cumuli di sacchi neri nascosti tra gli alberi, in un’area di pregio paesaggistico a pochi... Aggiornamenti e contenuti dedicati a San Casciano Val San Casciano Val di Pesa: bruciano abusivamente rifiuti. Tre denunce dei carabinieri forestaliUna serie ravvicinata di interventi del Nucleo Carabinieri forestale di San Casciano Val di Pesa ha portato alla scoperta di tre episodi di smaltimento illecito di rifiuti, tutti avvenuti nel territor ... firenzepost.it Sorpresi a bruciare rifiuti, tre casi in pochi giorni a San CascianoUna serie ravvicinata di interventi del Nucleo Carabinieri forestale di San Casciano Val di Pesa ha portato alla scoperta di tre episodi di smaltimento illecito di rifiuti tramite abbruciamento, tutti ... 055firenze.it