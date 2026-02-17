San Cesareo svolta digitale Debutta CesarIA l' assistente virtuale attiva 24 ore su 24

Una rivoluzione tecnologica pensata per semplificare la vita dei cittadini e accorciare le distanze con la Pubblica Amministrazione. È stata attivata ufficialmente ieri, lunedì 16 febbraio, "CesarIA", la nuova assistente virtuale del Comune di San Cesareo basata sull'intelligenza artificiale. Il nuovo sistema è stato progettato per essere operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo un supporto costante ben oltre i tradizionali orari di ufficio. L'obiettivo è facilitare l'accesso ai servizi comunali e il reperimento di informazioni utili: dalle procedure amministrative agli eventi in programma sul territorio, fino agli orari di apertura degli sportelli.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

