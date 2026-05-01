Ospedale di San Bonifacio boom di nascite al Primo maggio | sono 10 in 24 ore

Nell’ospedale di San Bonifacio, nel reparto di Ginecologia e Ostetricia, si è registrato un aumento di nascite nel giorno del Primo maggio, con un totale di dieci bambini nati in 24 ore. L’evento ha attirato l’attenzione sulla struttura, che ha visto un numero di nascite superiore alla media abituale per una singola giornata. La notizia è stata confermata dall’Ulss 9 Scaligera.

All’Ulss 9 Scaligera la festa del Primo maggio è un inno alla vita. Boom di nascite infatti nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale “Fracastoro” di San Bonifacio: ben 10 in 24 ore. Tra la sera del 29 e quella del 30 aprile hanno visto la luce Megan, alle ore 19.01 del 29 aprile.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Borgomanero: boom di nascite, l’ospedale preferito dalle famiglieTra le mura dell’ospedale di Borgomanero, il primo trimestre del 2026 ha registrato un’improvvisa e significativa impennata delle nascite, con 216... "Al pronto soccorso dell'Ospedale di Vaio serve una vigilanza 24 ore su 24"“Bene l’annuncio dell’installazione delle telecamere al Pronto soccorso di Vaio, purché i tempi siano celeri, ma solo è un primo passo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Da imprenditore dell'abbigliamento a ostetrico, unico uomo tra 107 colleghe: Il lavoro più bello al mondo; Ospedale Villafranca, torna il reparto di Pneumologia: cosa cambia; Incidente fra tre auto a San Bonifacio: due persone in ospedale; San Bonifacio, ecco Gabriele Lain: Bisogna cambiare passo: voglio una città più viva e più sicura. All'ospedale di San Bonifacio i primi tatuaggi al seno dopo il tumoreAll'Ulss 9 Scaligera ora c'è la possibilità di effettuare l'areolatattoo, una tecnica avanzata di dermopigmentazione che offre una soluzione permanente per le donne che hanno subito una mastectomia ... ansa.it Al Fracastoro di San Bonifacio l’automazione del farmaco è realtàSan Bonifacio (VR), 25 ott. (askanews) – L’automazione logistica del farmaco prevista dal Pnrr è già realtà in Veneto. All’ospedale Fracastoro di San Bonifacio in provincia di Verona attivo da un mese ... affaritaliani.it Otto giorni di presidio ininterrotto in difesa dell’ospedale Lorenzo Pacini di San Marcello Piteglio (Pistoia), del diritto alla salute di chi abita la montagna e dei servizi sanitari nelle aree interne della Toscana. La comunità della Montagna Pistoiese si mobilita al - facebook.com facebook Notte in tenda di quattro sindaci per difendere l’ospedale di San Marcello Piteglio x.com