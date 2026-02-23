Galaxy book 6 serie | samsung conferma data di lancio negli usa per i suoi laptop premium

Samsung ha annunciato che la serie Galaxy Book 6 arriverà negli Stati Uniti, a causa della forte domanda di laptop premium. La gamma comprende tre modelli con hardware aggiornato e una batteria che promette lunga durata. La presentazione ufficiale si terrà nelle prossime settimane, mentre i primi dispositivi saranno disponibili nei negozi entro la metà di gennaio. L’azienda punta a conquistare gli utenti in cerca di prestazioni affidabili e design elegante.

la serie galaxy book 6 per il 2026 entra sul mercato statunitense con una gamma a tre modelli, prestazioni moderne e duratura autonomia. disponibile dall’ 11 marzo 2026, offre configurazioni con Intel Core Ultra Series 3 e funzioni galaxy ai integrate, pensate per professionisti e creator. il design resta sottile, ma il raffreddamento è stato potenziato per sessioni più intense e prolungate. galaxy book 6 series: disponibilità e prezzi negli usa. la lineup si presenta in tre versioni identificate per fascia di prestazioni e prezzo: galaxy book 6 — $1,049.99. galaxy book 6 pro — $1,599.99. galaxy book 6 ultra — $2,449. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Samsung galaxy book 6 parte da 1.049 dollari negli stati uniti lancio previsto per l’11 marzoSamsung ha annunciato che il nuovo Galaxy Book 6 partirà da 1.

Samsung conferma indirettamente la data di lancio del galaxy s26Samsung ha confermato indirettamente la data di uscita del Galaxy S26.

