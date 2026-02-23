galaxy book 6 serie arriva negli usa il prossimo mese con un lieve aumento di prezzo

Samsung introduce la serie Galaxy Book 6 negli Stati Uniti, portando un aggiornamento ai modelli con un design più sottile e nuove scelte di colori. La causa di questa novità riguarda il desiderio dell’azienda di competere meglio nel mercato dei dispositivi portatili, offrendo tre versioni diverse per soddisfare le esigenze degli utenti. Le consegne inizieranno il mese prossimo, con un leggero aumento di prezzo rispetto alle versioni precedenti. La disponibilità di questi modelli si preannuncia molto richiesta.

la gamma galaxy book 6 di samsung arriva con una proposta rinnovata, offrendo tre modelli distinti, un design più slim e nuove opzioni grafiche. vengono analizzate le novità principali, i prezzi e la disponibilità, evidenziando le differenze tra la versione base, la pro e la ultra e l’arrivo dell’ Enterprise Edition. galaxy book 6: nuova generazione di notebook samsung. design e caratteristiche principali. la gamma include tre modelli: galaxy book 6, galaxy book 6 pro e galaxy book 6 ultra. rispetto al passato, il profilo risulta più sottile e il logo sul coperchio è stato ridisegnato; su tutti i modelli è stata eliminata la tastiera numerica dedicata. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Galaxy book 6 serie: samsung conferma data di lancio negli usa per i suoi laptop premiumSamsung ha annunciato che la serie Galaxy Book 6 arriverà negli Stati Uniti, a causa della forte domanda di laptop premium.

