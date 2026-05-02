Samsung SDI ha annunciato di aver stipulato un accordo pluriennale con il gruppo tedesco per fornire batterie di alta qualità destinate alle auto elettriche. L’intesa prevede una fornitura a lungo termine, senza specificare il numero di veicoli coinvolti o i dettagli economici dell’accordo. La collaborazione mira a sostenere la produzione di vetture elettriche, con consegne che dovrebbero iniziare nel prossimo futuro.

Il colosso coreano dell'elettronica Samsung Sdi, tra i maggiori produttori al mondo di batterie per auto elettriche, ha annunciato di aver stretto un accordo di durata pluriennale con Mercedes-Benz. L'accordo, del quale sono stati ufficializzati pochi ma significativi dettagli, è pluriennale ed è il primo di questo tipo tra le due aziende. Significativo il fatto che l'accordo di fornitura delle batterie sia stato annunciato proprio nel giorno della presentazione della nuova Classe C elettrica e che, dopo la firma di questo accordo, Samsung Sdi sia fornitore di tutti e tre i grandi gruppi automobilistici tedeschi: Mercedes, Bmw e Volkswagen (Audi).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Samsung Sdi fornirà batterie premium per le auto elettriche Mercedes

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