Auto elettriche Termoli | stop alla gigafactory di batterie

Il consorzio Acc ha deciso di fermare il progetto della gigafactory di batterie a Termoli. La notizia arriva dopo mesi di attese e annunci che non si sono concretizzati. Nel frattempo, Stellantis conferma che lo stabilimento continuerà a produrre il cambio e-Dct, rassicurando i lavoratori e le amministrazioni locali. La decisione colpisce duramente l’economia del territorio, che sperava di attirare investimenti nel settore delle auto elettriche. La fase di incertezza continua, mentre i sindacati chiedono chiarimenti e programmi concreti per il futuro.

Finisce il progetto di fabbrica di batterie di auto elettriche a Termoli. Lo stabilimento era stato designato come la gigafactory italiana del consorzio Acc. Ad anticipare la cronaca di uno stop oramai facilmente prevedibile sono due sindacalisti. "La direzione di Acc ci ha ufficializzato ciò che temevamo da tempo, vale a dire che il progetto di Acc di costruire una Gigafactory a Termoli è definitivamente accantonato, così come del resto anche in Germania. L'unico modo per salvaguardare lo stabilimento di Termoli diventa, quindi, l'arrivo immediato di produzioni meccaniche" dicono Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore auto, e Francesco Guida, segretario generale della Uilm di Campobasso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Auto elettriche, Termoli: stop alla gigafactory di batterie Approfondimenti su Termoli Gigafactory Via libera del Comune alla gigafactory di batterie Eni: «Valenza strategica per il territorio» Il Comune di Brindisi ha dato il via libera al progetto della gigafactory di Eni Storage System. Auto elettriche, questione di chimica: quali sono le migliori batterie Le batterie delle auto elettriche sono al centro di un acceso dibattito. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Termoli Gigafactory Argomenti discussi: Il cambio di rotta sull'elettrico costa 22 miliardi nel 2025: stop al dividendo nel 2026 e il titolo di Stellantis crolla in Borsa; Canada, stop agli obblighi sulle elettriche ma arrivano i maxi incentivi anti?Trump | Quattroruote.it; Porsche valuta lo stop alle sportive elettriche: costi fuori controllo dopo aver scommesso troppo sulle auto a batteria; Lo stop all’auto elettrica costa a Stellantis 22 miliardi: niente dividendi e crollo a Piazza Affari - TPI. Auto elettriche, Termoli: stop alla gigafactory di batterieIl consorzio Acc annuncia la fine del progetto della fabbrica degli accumulatori in Molise. Stellantis ribadisce l'arrivo della produzione del cambio e-Dct nello stabilimento ... gazzetta.it Auto, Acc: stop alla gigafactory di Termoli. Ma Stellantis non molla: Garantiremo il futuro e tuteleremo i dipendentiIndipendentemente dalla strategia di investimento di Acc, Stellantis ha preso decisioni forti volte a proteggere i dipendenti ... affaritaliani.it Auto elettriche, nel 2025 cresciute del 35% le consegne di Bev in Europa. In Usa rallentano: -5% facebook Sanchez, '40 milioni di euro a Pmi per acquisto auto elettriche. Lo ha annunciato il premier spagnolo al Congresso nazionale dell'Industria a Bilbao #ANSAmotori #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.