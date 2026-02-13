Stellantis valuta l’uscita dalla joint venture con Samsung SDI per la produzione delle batterie

Stellantis sta considerando di lasciare la joint venture con Samsung SDI, StarPlus Energy, a causa di difficoltà nella gestione dei costi di produzione. La casa automobilistica vuole rivedere il proprio ruolo nel progetto, che ha sede negli Stati Uniti, per migliorare la redditività e ridurre le spese. Recentemente, alcune fonti interne hanno confermato che l’azienda sta analizzando le alternative prima di prendere una decisione definitiva.

Stellantis Valuta l’Uscita dalla Joint Venture con Samsung SDI per le Batterie. Stellantis sta valutando la possibilità di disinvestire dalla sua partecipazione in StarPlus Energy, la joint venture con Samsung SDI per la produzione di batterie negli Stati Uniti. La decisione, ancora in fase di studio, riflette un ripensamento strategico degli investimenti nel settore delle batterie elettriche, in un mercato caratterizzato da una crescita più lenta del previsto e una crescente competizione, soprattutto dai produttori cinesi. L’operazione, se confermata, potrebbe avere implicazioni significative per la filiera delle batterie negli Stati Uniti e per le strategie future del gruppo automobilistico.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su stellantis valuta La cerimonia di consegna dei carrarmati Lynx realizzati dalla joint venture Leonardo-Rheinmetall La consegna dei primi quattro carrarmati Lynx rappresenta un passo importante per l’Esercito Italiano. Generali rinuncia alla joint venture con Natixis Generali e Bpce hanno annunciato di aver rinunciato alla joint venture prevista tra le loro attività di gestione patrimoniale, a causa della mancanza delle condizioni necessarie per un accordo definitivo. Ultime notizie su stellantis valuta Argomenti discussi: Stellantis verso l’uscita dalla joint venture sulle batterie con Samsung negli Usa; Stellantis paga il conto di una transizione sospesa; Titoli sotto la lente a Piazza Affari: Stellantis, Generali, MPS; Stellantis: problemi alle batterie ACC frenano la produzione Peugeot. Stellantis valuta l’uscita dalla joint venture con Samsung SDI per la produzione delle batterieIl gruppo starebbe esplorando la dismissione della partecipazione in StarPlus Energy. msn.com Stellantis verso l’uscita dalla joint venture sulle batterie con Samsung negli UsaL’accordo era stato siglato nell’ottobre 2021 dall’ex ceo Tavares. Ora, dopo i 22 miliardi di svalutazioni sull’elettrico, il gruppo di Filosa valuta lo stop con una mossa simile a quella già compiuta ... milanofinanza.it Dalla prima pagina - Auto, la costosa retromarcia di Stellantis sull'elettrico: “Il ritmo di adozione dell'elettrico è stato sopravvalutato”. Con queste parole il Ceo di Stellantis, Antonio Filosa, ha spiegato la decisione del gruppo di fare un passo indietro nella strate - facebook.com facebook