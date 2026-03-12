Offerte di Primavera Amazon | Samsung Galaxy S26 Ultra ora a 1.288€

Amazon ha lanciato le sue offerte di primavera, tra cui il Samsung Galaxy S26 Ultra Enterprise Edition, uno smartphone di ultima generazione progettato per professionisti e utenti che cercano potenza, sicurezza e resistenza. Il dispositivo è ora disponibile a 1.288 euro. La promozione si inserisce tra le numerose offerte stagionali del rivenditore online.

Il Samsung Galaxy S26 Ultra Enterprise Edition è lo smartphone AI di ultima generazione pensato per professionisti e utenti che richiedono potenza, sicurezza e resistenza in un unico dispositivo. Attualmente è disponibile su Amazon a 1.288,90€, con spedizione e vendita garantite direttamente dallo store. Il Privacy Display integrato permette di nascondere l’intero schermo, singole app o notifiche, garantendo la massima sicurezza dei dati personali e aziendali. Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, con GPU, CPU e NPU ottimizzate per il multitasking e le funzionalità AI più avanzate. La camera da 200 MP, unita al design della Camera di vapore, offre scatti dettagliati e una gestione fluida delle applicazioni più complesse. 🔗 Leggi su Billipop.com

