A Gaby è stato inaugurato un nuovo ambulatorio che offrirà servizi di assistenza senza la necessità di prenotazione. A partire da maggio, i cittadini potranno recarsi direttamente presso il centro per ricevere cure e consulenze mediche. Le date specifiche per l'accesso all'ambulatorio sono state comunicate e il nuovo sistema prevede un accesso diretto, senza appuntamenti, per facilitare l’assistenza sanitaria nella zona.

? Cosa scoprirai Quali sono le date esatte per accedere all'ambulatorio a maggio?. Come funzionerà il nuovo sistema di assistenza senza prenotazione?. Chi coordina questa iniziativa per colmare il vuoto medico in valle?. Perché questo modello punta a ridurre la pressione sugli ospedali?.? In Breve Aperture a Gaby fissate per i giorni 4, 11, 20 e 25 maggio.. Servizio coordinato dal dottor Trogu dalle 14:30 alle 18:30.. Modello ispirato alle Case della comunità di Morgex, Donnas, Châtillon e Aosta.. Direzione sanitaria guidata da Occhi per ridurre pressione sugli ospedali centrali.. Dalle 14:30 alle 18:30, l’ambulatorio di Gaby aprirà le porte per garantire visite mediche senza necessità di prenotazione preventiva durante il mese di maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salute in Valle del Lys: a Gaby nuovo ambulatorio senza prenotazione

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