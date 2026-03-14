Salute al maschile | visite urologiche gratis e senza prenotazione negli ospedali

In tutta Italia, alcuni ospedali offrono visite urologiche gratuite e senza prenotazione dedicate alla salute maschile. Questa iniziativa permette a uomini di tutte le età di sottoporsi a controlli clinici senza appuntamento, con l’obiettivo di favorire l’accesso alle cure e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione. L’offerta si svolge in diversi reparti, coinvolgendo medici specializzati e strutture pubbliche di riferimento.

Dopo la nascita del progetto ‘Donna in Salute - Open Week-end 2026’, il programma dedicato alla salute femminile (qui dettagli, orari e date), che per tutto il mese di marzo offre a Genova visite e consulenze gratuite senza prenotazione e ad accesso diretto, prende il via anche un’iniziativa dedicata alla prevenzione maschile. Si affianca infatti un progetto denominato ‘Uomo in Salute - Open Week-end 2026’, progetto pensato per sensibilizzare gli uomini sull’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione urologica. L’iniziativa si svolgerà in diversi ospedali di Genova, secondo il seguente calendario (indirizzi e orari verranno comunicati nel dettaglio nei prossimi giorni). 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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