Salis | Chi mi ha dato della p*****a sui social alla fine pagherà Risarcimenti in beneficenza

Da quotidiano.net 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un individuo ha dichiarato che chi lo ha insultato sui social media con insulti pesanti dovrà assumersi le proprie responsabilità, affermando che alla fine pagherà. Nei giorni recenti, sono stati stabiliti i dettagli di un risarcimento di 5 milioni di euro, che saranno devoluti in beneficenza. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla diffusione di insulti online e sulle conseguenze legali di comportamenti offensivi sui social.

Roma, 2 maggio 2026 – “Chi mi ha dato della p*****a sui social alla fine pagherà. In questi giorni abbiamo definito il risarcimento di 5.000 euro della prima delle tante querele contro chi ha usato parole violente e degradanti nei miei confronti sui social media”. In un video su Instagram la sindaca di Genova Silvia Salis  annuncia che è arrivato il primo risarcimento chiesto, e ottenuto tramite i suoi avvocati, contro chi, privo di qualsiasi argomento sostanziale, l’ha attaccata con insulti e volgarità. Poi Salis lancia un messaggio chiaro ai leoni da tastiera: “Chi diffonde odio sui social deve essere punito”. Ma c’è di più. Per il primo cittadino di Genova, da sempre nel mirino di haters, è ora che l'odio sia trasformato in bene.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Silvia Salis - Chi mi ha dato della p*****a sui social alla fine pagherà (02.05.26)

Video Silvia Salis - Chi mi ha dato della p*****a sui social alla fine pagherà (02.05.26)

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