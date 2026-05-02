Un individuo ha dichiarato che chi lo ha insultato sui social media con insulti pesanti dovrà assumersi le proprie responsabilità, affermando che alla fine pagherà. Nei giorni recenti, sono stati stabiliti i dettagli di un risarcimento di 5 milioni di euro, che saranno devoluti in beneficenza. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla diffusione di insulti online e sulle conseguenze legali di comportamenti offensivi sui social.

Roma, 2 maggio 2026 – “Chi mi ha dato della p*****a sui social alla fine pagherà. In questi giorni abbiamo definito il risarcimento di 5.000 euro della prima delle tante querele contro chi ha usato parole violente e degradanti nei miei confronti sui social media”. In un video su Instagram la sindaca di Genova Silvia Salis annuncia che è arrivato il primo risarcimento chiesto, e ottenuto tramite i suoi avvocati, contro chi, privo di qualsiasi argomento sostanziale, l’ha attaccata con insulti e volgarità. Poi Salis lancia un messaggio chiaro ai leoni da tastiera: “Chi diffonde odio sui social deve essere punito”. Ma c’è di più. Per il primo cittadino di Genova, da sempre nel mirino di haters, è ora che l'odio sia trasformato in bene.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Salis: “Chi mi ha dato della p*****a sui social alla fine pagherà”. Risarcimenti in beneficenza

Silvia Salis - Chi mi ha dato della p*****a sui social alla fine pagherà (02.05.26)

Notizie correlate

Leggi anche: Silvia Salis e gli insulti social: “Chi mi ha dato della p*****a pagherà, soldi in beneficenza”

Leggi anche: Silvia Salis: “Chi mi ha dato della p****a sui social pagherà”

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Silvia Salis, in beneficenza il risarcimento per gli insulti ricevuti sui social: Chi mi ha dato della p*****a pagherà; Giornata per la salute e la sicurezza sul lavoro 2026, sindaca Salis: La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità quotidiana per le istituzioni, per le imprese e per tutto il sistema produttivo; Primarie Pd, Silvia Salis: Chi sceglierei tra Schlein o Conte? Non andrei a votare; Che Tempo Che Fa | Intervista Silvia Salis | Video.

Silvia Salis: «Chi mi ha dato della p... sui social pagherà»: in beneficenza il risarcimento di 5mila euro da un hater VIDEO«Chi mi ha dato della p** sui social alla fine pagherà. In questi giorni abbiamo definito il risarcimento di 5.000 euro della prima delle tante querele contro chi ha usato ... ilmattino.it

Silvia Salis non fa sconti: Chi mi ha dato della puttana pagherà. In beneficenza il risarcimento per gli insulti sui social. VIDEOLa sindaca precisa inoltre che anche gli eventuali altri risarcimenti derivanti dalle querele saranno devoluti a finalità simili ... affaritaliani.it

La sindaca di Genova Silvia Salis ha annunciato che riceverà un primo risarcimento da 5.000 euro per gli insulti ricevuti sui social e che lo devolverà ai centri antiviolenza. Le parole di Salis https://shorturl.at/ADL3S - facebook.com facebook

La sindaca di Genova Silvia Salis ha ottenuto un primo risarcimento per le querele presentate contro gli insulti ricevuti sui social: 5mila euro che saranno devoluti in beneficenza. "È l'ora di far capire un messaggio molto chiaro: chi diffonde odio sui social deve x.com